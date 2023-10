Co za zdjęcie!

Nagle pojawiło się to nagranie z Dawidem Kubackim. Nawet on się tego nie spodziewał. Wyznanie, które porusza

O ile podczas trwania sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich polscy skoczkowie są niemalże w stałym kontakcie ze swoimi fanami i regularnie publikują kolejne posty i relacje zdradzając, co się z nimi dzieje oraz jak czują się po kolejnych skokach, to w czasie przygotowań do rozpoczęcia sezonu są nieco mniej aktywni w sieci, udostępniając posty i relacje w istotnych momentach. Nie inaczej jest w przypadku Dawida Kubackiego. Tym razem jeden z liderów polskich skoczków sam był pod wrażeniem nagranie, którego stał się jednym z bohaterów.

Tego Dawid Kubacki nie mógł się spodziewać. Aż się pokładaliśmy widząc, co zrobili liderowi polskich skoczków

Na kilka tygodni przed startem kolejnego sezonu Pucharu Świata, polscy skoczkowie w pocie czoła trenują, aby jak najlepiej zaprezentować się już podczas pierwszych zawodów, które odbędą się 25 listopada w fińskiej Ruce. Treningom towarzyszą oczywiście kamery pracowników Polskiego Związku Narciarskiego, które skupiły się na tym, jak Dawid Kubacki przygotowywał się z Pawłem Wąskiej i postanowiono nieco zażartować ze skoczków.

Padliśmy widząc, co zrobili Dawidowi Kubackiemu! Aż się pokładaliśmy. Lider polskich skoczków tego nie mógł się spodziewać

Na nagraniu widać bowiem Kubackiego, który klęcząc na macie ma szeroko rozłożone ręce. Znajdujący się za nim Paweł Wąsek podtrzymuje jego pozycję, co pracownikom PZN skojarzyło się z kultową sceną z filmu "Titanic", gdzie Leonardo Di Caprio trzyma w podobny sposób Kate Winslet na dziobie statku. Postanowiono więc do nagrania z udziałem skoczków dołożyć muzykę z filmu "Titanic", co najprawdopodobniej rozśmieszyło samego Kubackiego. Skoczek dodał nagranie na swoje Instagram Stories, dorzucając emotikonę małpy z zasłoniętymi oczami.

Sonda Czy Kamil Stoch odzyska jeszcze dobrą formę? Na pewno! Już raczej nie Nie wiem