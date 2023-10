Nagle pojawiło się to nagranie z Dawidem Kubackim. Nawet on się tego nie spodziewał. Wyznanie, które porusza

Dawid Kubacki nie należy raczej do grona tych sportowców, którzy po zejściu ze sportowych obiektów i poza reflektorami lubią i chcą epatować swoim życiem prywatnym. Polskiego skoczka narciarskiego rzadko widujemy w telewizyjnych wywiadach poza sezonem. Tym bardziej jego fanów może zaskakiwać oryginalna inicjatywa. Kubacki postanowił bowiem wziąć udział w teledysku do utworu Baranovski x Wodecki - Wróć.

Kubacki wziął udział w teledysku. Pochwalił się nagraniem

- Moje życie jest pełne momentów, o których nie śmiałem marzyć, a do których lubię WRACAĆ. Dziś wracam do Was z projektem, w ramach którego powstał wyjątkowy utwór Baranovski x Wodecki - czytamy we wpisie skoczka narciarskiego w mediach społecznościowych. - W codziennym życiu wcielam się w różne role. Jestem tatą, mężem, skoczkiem, reprezentantem Polski, nigdy jednak nie myślałem, że moje zawodowe działania doprowadzą mnie na jedne z wyższych bloków z widokiem na panoramę Warszawy - kontynuował.

- Często mam okazję patrzeć z góry na otaczający świat, ale do momentów nagrań teledysku z pewnością będę często WRACAŁ wspomnieniami - napisał reprezentant Polski w skokach narciarskich, nawiązując słowami do utworu. W komentarzach pod urywkami teledysku pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy ze strony fanów Kubackiego.