i Autor: Cyfrasport Paweł Wąsek

Wielka kwota

Paweł Wąsek zarobił fortunę w Turnieju Czterech Skoczni. Kwota zwala z nóg, a i tak daleko mu do lidera

Paweł Wąsek to zdecydowanie najlepszy z polskich skoczków na tym etapie sezonu Pucharu Świata. Lider naszego zespołu nie zawodził podczas Turnieju Czterech Skoczni. To nie tylko powód do dumy, ale także solidny zastrzyk finansowy dla zaledwie 25-letniego skoczka. Ile udało mu się zarobić za cztery starty? Kwota może imponować, ale i tak zabrakło mu wiele do zwycięzcy Daniela Tschoefeniga.