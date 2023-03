Piotr Żyła kocha to robić w wolnym czasie. Z tego już nie będzie tajemnicy, wszystko trafiło do fanów

Od długiego czasu Piotr Żyła dba o to, by mieć jak najlepszy kontakt ze swoimi fanami. Najprostszą drogą dotarcia do dużej grupy kibiców jednocześnie jest oczywiście internet. Jedną kwestią są oczywiście media społecznościowe. Na nich "Wiewiór" dość regularnie dzieli się aktualnościami z życia prywatnego oraz zawodowego. Niewielu wie, że obok kont na Instagramie czy Facebooku skoczek narciarski ma także prywatną stronę internetową. Być może nie jest w jej aktualizacji tak samo sumienny jak w przypadku wspomnianych portali społecznościowych, ale i tam można znaleźć interesujące informacje, o jakich niewielu dotąd wiedziało. Okazuje się bowiem, że istnieje życie sportowe poza skokami narciarskimi i ma ono wielki związek z prywatną pasją jednego z najlepszych zawodników w historii polskiego sportu zimowego.

Choć Piotr Żyła to w rzeczy samej postać niezwykle popularna, to za istotne uznał to, by przedstawić swoją sylwetkę na oficjalnej stronie pieterzyla.pl, poświęconej jemu samemu. W kilkunastu zdaniach opisał swoją przygodę ze sportem, ale nie tylko. Jak się okazało, "Wiewiór" przybliżył też bardziej prywatne aspekty.

Znalazło się m.in. miejsce na temat edukacji oraz... innego ukochanego sportu Żyły. Okazuje się, że skoczek narciarski naprawdę kocha piłkę nożną! Niezbyt często chwali się tą pasją i dla wielu kibiców będzie to z pewnością niemałe zaskoczenie. Można było bowiem spodziewać się, że jeśli ktoś zawodowo zajmuje się sportem, to po godzinach niekoniecznie ma jeszcze siłę i energię, by skupiać się na nim.

Piotr Żyła słynie z ogromnego dystansu i poczucia humoru. Dlatego też nieco zaskakujący jest ton, w którym jego postać została przedstawiona na oficjalnej stronie. Nie ma tam bowiem miejsca na żarty, a opis bohatera pozostaje w dość oficjalnej formule. "Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie oraz zdolności do skoków narciarskich, co zaowocowało odpowiednim wyborem drogi kształcenia. Piotr ukończył Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, który słynie z przygotowywania do przyszłej kariery narybku polskich sportów zimowych" - czytamy między innymi. "Jednym z głównych zainteresowań Piotra jest gra w piłkę nożną. Jak sam przyznaje, uwielbia trenować, a ciężka praca i godziny spędzone bądź to na skoczni, bądź na sali gimnastycznej sprawiają mu wielką przyjemność" - napisano dalej.