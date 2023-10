Piotr Żyła ogłosił to wszem wobec! Wielka zapowiedź lidera polskich skoczków, fani mogą wyczekiwać tego dnia

Okropny pech prześladuje Dawida Kubackiego! To znowu się wydarzyło, prawdziwe fatum nad polskim skoczkiem

Pomimo upływu lat, 36-letni Piotr Żyła nadal jest jednym z najlepszych skoczków nie tylko w reprezentacji Polski, ale również biorąc pod uwagę wszystkich zawodników konkurujących w Pucharze Świata. Mieszkający w Ustroniu skoczek biało-czerwonych wciąż ma grono oddanych fanów, którzy nie tylko wiedzą o nim niemalże wszystko, ale również czekają na kolejne jego wygrane i sukcesy. Podczas zawodów Letniego Grand Prix w austriackim Hinzenbach, Piotr Żyła w rozmowie z portalem "skijumping.pl" skupił się nieco na swojej obecnej formie oraz skomentował ostatnie wyspy, ale jedno ze zdań szczególnie mogło przykuć uwagę fanów, którzy spragnieni są sukcesów Żyły.

O ile na austriackim obiekcie Piotr Żyła zajmował siódme miejsce w sobotę 30 września oraz trzynastą lokatę podczas zawodów odbywających się dzień później, to skoczek reprezentacji Polski nie ukrywał, że wraz ze swoimi kolegami z reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach trenował dużo i dobrze wykorzystał czas na zajęcia praktyczne zapowiadając tym samym, że zimą może wrócić on do najlepszej dyspozycji.

- Czas po Grand Prix w Szczyrku był trochę urlopowy, a później mieliśmy dwa zagraniczne zgrupowania i byliśmy w tunelu aerodynamicznym. Szło to efektywnie, przepracowałem dobrze ten okres. Jakaś forma się szykuje - wyznał w rozmowie z portalem "skijumping.pl". Zawody Pucharu Świata 2023/2024 rozpoczną się już 25 listopada w fińskiej Ruce.