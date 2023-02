Piotr Żyła opowiedział, jak przeżył noc po zdobyciu MŚ. Pobudka była zaskakująca

– Powiem szczerze, że jak bym się trochę bardziej wziął, to mógłbym tu powalczyć (śmiech). Fajny pierwszy skok, wyszedł nawet. Był klasyczny telemark, taki jak wczoraj. Delikatnie mnie prześwidrowało, ale można powiedzieć, że dobrze się czuję [jak na to co było wczoraj] – zachwalał swoje próby Żyła, tłumacząc słabe skoki dziewczyn stresem. – Jeszcze potrzeba nam trochę casu, by w tych mikstach walczyć o medale – powiedział bardzo kurtuazyjnie.

„Wiewiór” liczył na to, że po konkursie w szatni czekał na niego Kamil Stoch z kurczakiem z ryżem. Skoczek z Wisły śniadanie zjadł jednak bardzo wcześnie. – Myślałem, że pośpię, ale przed siódmą już wstawałem. Pomyślałem: no nie… Zjadłem śniadanie i nie było żadnych problemów. Po takim dniu nie śpię dużo, bo nawet nie dam rady spać. Na chwilkę oczy zamknę, to już jestem gotowy do roboty. W miarę mi się udało trochę „wyczilować” i zejść z poziomem [emocji] na dół. Nie ciągnąłem tego, bo bym wybuchnął – powiedział.

Przed konkursem całą noc grał na gitarze, ale sobotniej nocy „wiosło” poszło na bok. Faktem przeniesienia ceremonii medalowej również się nie martwił. – Ważne, że jest to tam gdzieś zapisane i chyba ten medal dadzą – pytał z uśmiechem na ustach.

Wszyscy zachwycili się sobotnią próbą Żyły (105 metrów), która dała mu mistrzostwo świata i rekord skoczni. – To był jeden z najlepszych skoków w mojej karierze. I nie wiem, jak to się stało. Poszedł taki ogień, budowałem go, że musiał iść. Weszło wszystko, tam gdzie miało wejść. Z całą moją energią, którą musiałem odreagować. Ona była we mnie. To był skok taki, jak mówi Olek Zniszczoł, sytuacja życia i skok życia. Olek wywróżył mi to – dodał na koniec.

Piotr Żyła po zdobyciu MŚ