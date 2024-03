Piotr Żyła podjął radykalną decyzję! Wielka zmiana w życiu polskiego skoczka, poczynił już odpowiednie kroki

Wielu kibiców reprezentacji Polski w skokach narciarskich nie wyobraża sobie kadry biało-czerwonych bez Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Ten ostatni tuż po ostatnich skokach w Planicy jasno dał do zrozumienia, że nie ma w planach na najbliższą przyszłość rozstawać się z nartami i jak się okazuje, ma już plan na to, jak trenować jeszcze więcej i ciężej siłowo, nawet będąc w swoim pięknym domu, w którym niedawno zamieszkał ze swoją partnerką, Marceliną Ziętek. W rozmowie z portalem "skijumping.pl" polski skoczek ujawnił, że podjął już odpowiednie kroki, aby przy jego posiadłości pojawiła się siłownia.

- Lubię się ruszać i trenować, już kilka dni po Planicy pewnie wpadnie jakiś tenis czy piłka nożna. Do tego kupiłem sprzęt, by zrobić sobie przydomową siłownię. Powoli będę trenował, bo lubię to i to część mojego życia. Taki jestem. - ujawnił po zakończeniu sezonu polski skoczek w rozmowie z portalem "skijumping.pl".

Być może przydomowa siłownia przyda się również Piotrowi Żyle w budowaniu masy mięśniowej do jego ewentualnej walki ze Sławomirem Peszko na jednej z gal CLOUT MMA, o czym mówi się coraz głośniej, a obie strony mają być blisko sfinalizowania umowy na pojedynek.