Piotr Żyła prosto z mostu o Thurnbichlerze! Wprost powiedział, co myśli o trenerze polskich skoczków

Zarówno fani skoków narciarskich, jak i sami zawodnicy reprezentacji Polski nie mogą doczekać się zawodów w Ruce, a co za tym idzie również rozpoczęcia sezonu 2023/2024 Pucharu Świata. Na krótko przed pierwszymi konkursami, biało-czerwoni udali się jeszcze na obóz regeneracyjny, aby podładować baterię i w pełnym słońcu przygotować się do tego, co nadchodzi. Po powrocie skoczkowie z Kamilem Stochem na czele podzieli się swoimi ważnymi przemyśleniami, a Piotr Żyła pokusił się nawet o analizę pracy z Thomasem Thurnbichlerem.

Jeden z liderów polskich skoczków nie ukrywał, że nikt nie wiedział czego może spodziewać się po austriackim szkoleniowcu, jednak wszyscy wzięli się ostro do pracy bez zbędnego gadania i poznanie się przyszło z czasem. Okazuje się, że w przypadku Piotra Żyły było ono niezwykle ważne, bo bardzo dobrze zrozumiał się on ze szkoleniowcem biało-czerwonych.

- Złapałem z nim podobny pomysł na skoki i siebie, miał podobną wizję do mojej. W takiej sytuacji trenuje mi się prościej, kiedy ma się spójną koncepcję z trenerem. Wtedy nie ma nieporozumień czy konfliktów, idzie się w jedną stronę - wyznał Żyła cytowany przez portal "skijumpinng.pl". Na koniec skoczek dodał jeszcze, że chciałby w nadchodzącym sezonie osiągać jeszcze lepsze wyniki, niż miało to miejsce w poprzednim roku.