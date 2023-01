Piotr Żyła rozpętał burzę w świecie skoków. Legendarny skoczek aż rzucił mięsem, walnął prosto z mostu

Piotr Żyła ma za sobą naprawdę owocne miesiące. W każdym kolejnym konkursie potwierdza wysoką formę, a zakończonym niedawno Turnieju Czterech Skoczni uplasował się tuż za podium. Thomas Thurnbichler może liczyć na świetne skoki "Wiewióra", a rywale szukają dziury w całym. Po znakomitym występie w Oberstdorfie niemal wszyscy zwrócili uwagę na kombinezon aktualnego mistrza świata ze skoczni normalnej. Ich uwagę przyciągnął niezwykle rozciągnięty krój na odjeździe. Fakty są jednak takie, że polski skoczek przeszedł każdą kontrolę w obecnym sezonie i ani razu nie został ukarany przez kontrolerów. Mimo to, temat jego stroju stał się niezwykle gorący, a trzy grosze w tej sprawie wtrącił nawet Janne Ahonen.

Jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii, który zasłynął m.in. pięcioma triumfami w Turnieju Czterech Skoczni, nie zapomina o skokach po zakończeniu kariery. Co więcej, w temacie sprzętu jest prawdziwym ekspertem, ponieważ przez kilka sezonów odpowiadał za tę kwestię w kadrze fińskich kombinatorów norweskich i wspierał też skoczków. Latem 2021 r. postanowił skupić się na własnym biznesie, ale jako ekspert fińskiego serwisu "Yle" w dalszym ciągu jest na bieżąco z wydarzeniami ze światowych skoczni. Nie umknął mu temat Żyły, który w ostrych słowach skomentował w mediach społecznościowych.

"Czasy się zmieniają, a my idziemy dalej... Czerwony staruszek [kombinezon Ahonena ze zdjęcia - przyp. red.] z 2005 roku i wiem na pewno, że był na maksymalnym poziomie jak na swój rozmiar. Niebieski kombinezon na tej samej skoczni pod koniec 2022 roku. Nie wiem, co to za obszar, ale wiem, że zasady i wymagania znacznie się zmieniły od czasu tego starszego zdjęcia. W dzisiejszych czasach rozmiar kombinezonu jest znacznie mniejszy, a krok powinien być znacznie wyżej. Więc jedyne, co można powiedzieć to, że albo obecna kontrola jest do niczego, albo wcześniej byliśmy po prostu ku*** głupi?" - napisał Ahonen na Facebooku.

