Piotr Żyła zabrał głos po konkursie Pucharu Świata. Tak zamierza uczcić wynik, mowa o alkoholu!

Piotr Żyła postanowił zabrać głos po niezwykle udanym konkursie Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Po zajęciu czwartego miejsca reprezentant Polski w skokach narciarskich rozbawił swoją wypowiedzią, udzieloną w rozmowie z "Eurosportem". Jak sam stwierdził, będzie raczył się piwem po tak udanym występie!

W rozmowie z "Eurosportem" skoczek narciarski nie ukrywał wielkiej radości związanej ze swoim występem w trakcie konkursu. W trakcie pochwał dla drużyny wyróżnił swojego kolegę Dawida Kubackiego, który był najlepszy.

- Dzisiaj dobry, konkretny dzień dla nas, zostajemy tutaj w Titisee trochę roboty zrobimy, czyli potrenujemy, bo do Dawida dużo mi jeszcze brakuje. No odskakuje i nie wiem jak on to robi - powiedział Żyła

Skoczek wtrącił także, że nei wyklucza napicia się piwa po udanych zawodach. Jak widać, humor bardzo dobrze trzyma się reprezentanta Polski.

- To był normalny dzień startowy, nawet coś zjadłem, więc nie jestem głodny i teraz śmiało mogę iść na piwo - powiedział Piotr Żyła.