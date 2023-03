Piotr Żyła znów to zrobił. Wymowne zachowanie mistrza świata z Planicy po fatalnym konkursie w Oslo

Polacy nie mieli szczęścia na loterii w Oslo. Petarda Kubackiego to za mało, klęska Żyły i szczęście Laniska [WYNIKI]

Piotr Żyła dość niespodziewanie obronił mistrzostwo świata na skoczni normalnej na MŚ w Planicy. Niestety, później zawodnik z Wisły nie prezentował się już tak dobrze – na zawodach na skoczni dużej zajął dużo niższe, ale wciąż niezłe, 9. miejsce. Zdecydowanie gorzej było w drużynówce, gdzie osiągnął indywidualnie 17. wynik, co również mogło zaważyć na tym, że Polacy w tych zawodach zajęli 4. miejsce i musieli obejść się smakiem w walce o medal drużynowy. Okazuje się, że w Oslo na Raw Air wcale nie jest lepiej, a zachowanie Żyły mówi samo za siebie.

Po konkursie w Oslo Piotr Żyła zdecydował się znów nie stawić do wywiadu

Piotr Żyła bardzo kiepsko zaprezentował się już w prologu do zawodów w Oslo. W pierwszej walce o punkty w Raw Air wiślanin zajął odległe, 44. miejsce. W samym konkursie zaczął nie najgorzej, bo awansował do serii finałowej zajmując 14. lokatę, lecz później oddał zdecydowanie krótszy skok i ostatecznie skończył na 29. pozycji.

Trudno się dziwić, że Piotr Żyła nie miał ochoty na rozmowę. Polak był niedawno także chory i z pewnością nie ma najlepszego samopoczucia. Po prologu nie podszedł on do dziennikarzy Eurosportu na rozmowę i tak samo zrobił w sobotę po nieudanym konkursie. To nie pierwszy raz, gdy Żyła będąc w słabszej formie stroni od mediów.