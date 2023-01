Piotr Żyła został nagrany z butelką wódki. Dotrzymał danego słowa, to wydarzyło się naprawdę

Żyła może pochwalić się bogatą karierą, w końcu jest aktualnym mistrzem świata ze skoczni normalnej. Jednak za sukcesami na światowych skoczniach poszła też wielka popularność. Kibice pokochali charakter 35-latka, który stara się beztrosko przejść przez życie i niemal na każdym kroku promienieje uśmiechem. Jego wywiady często są hitami, a skoczek nie unika żartów. Nawet w trakcie najważniejszych zawodów, o czym fani najbardziej przekonali się w Val di Fiemme. To tam Żyła sięgnął w 2013 r. po pierwszy duży sukces, zdobywając wraz z kolegami brązowy medal w konkursie drużynowym. Doszło do tego w niecodziennych okolicznościach, a dużą rolę odegrał... Thomas Morgenstern, który zauważył błąd sędziów. Uradowany "Wiewiór" obiecał mu wówczas skrzynkę wódki, ale dopiero po latach dotrzymał słowa.

Piotr Żyła został nagrany z butelką wódki. To wydarzyło się naprawdę

Co prawda Żyła nie odwiedził słynnego austriackiego skoczka z obiecaną skrzynką, ale i tak Morgensternowi zrobiło się niezwykle miło, gdy odebrał butelkę wódki. Był to gest podziękowania za zwrócenie uwagi na błąd sędziowski przy zliczaniu not podczas konkursu mistrzostw świata. Dzięki temu polscy skoczkowie po raz pierwszy w historii cieszyli się z drużynowego medalu, rozpoczynając naprawdę tłuste lata. Jednak musiało minąć aż osiem lat, by Żyła wręczył prezent koledze z Austrii. To wyjątkowe spotkanie zarejestrowali dziennikarze TVP Sport, a filmik ze spotkania polskiego skoczka z Morgensternem stał się hitem internetu.

- Mam dla ciebie prezent - powiedział Żyła, po czym wręczył Austriakowi torbę z butelką wódki. - Bardzo dziękuję - odpowiedział po angielsku Morgenstern i dodał po polsku "dziękuję". - Proszę - rzucił Polak. - To był nasz pierwszy zdobyty medal drużynowy - wyjaśnił raz jeszcze. Ta krótka scenka przeszła do historii polskich skoków narciarskich i jest najlepszym przykładem na wyjątkowość Żyły, który obecnie walczy o triumf w Turnieju Czterech Skoczni.

