Piotrowi Żyle urywa się film po dobrych skokach. Zadziwiająca sprawa, wygrywa i nie pamięta

Poprzedni sezon zakończył na szóstym miejscu "generalki". Był to złoty rok dla Żyły, który w spektakularnym stylu sięgnął po mistrzostwo świata w Planicy. Wygrał na skoczni normalnej, choć po pierwszej serii był dopiero 13. - Sam nie wiem, co się stało. Po pierwszym skoku byłem dopiero 13. Drugiej próby... nie pamiętam – mówił nam w Planicy. Dwa lata wcześniej, gdy również sięgał po tytuł, był jak w transie. – Trener Doleżal powiedział mi, żebym się obudził. To pomyślałem, że w ogóle nie idę spać! Trener coś tam gadał, ale nie wiem co. Nie pamiętam. Jego pytajcie! – żartował. I takich przypadków jest więcej. Żyła musiał za pomocą telewizyjnych powtórek przypomnieć sobie swój "brązowy" skok z MŚ w Lahti. Wtedy 131 metrów było najdłuższą próbą w serii, dała wtedy skoczkowi z Wisły brązowy medal. O chwilowych zanikach pamięci mówił też po świetnych skokach w Klinghental, gdy Polacy wygrali cztery lata temu konkursu drużynowy.

Nie mamy nic przeciwko, by Żyle umknęło w tym sezonie wiele skoków, a nawet lotów. W tym sezonie odbędą się mistrzostwa świata w lotach. To właśnie na skoczni Kulm 36–latek wygrał jeden z dwóch konkursów Pucharu Świata. Kamil Stoch i Dawid Kubacki nie do końca czują się dobrze na austriackiej skoczni do lotów, Żyła wręcz przeciwnie. – To prawda. Trzeba się cieszyć, że w tym sezonie są MŚ w lotach, do tego czasu jeszcze trochę jest. Podchodzę do tego na spokojnie - mówi. Nikt nie będzie zaskoczony komentarzem Żyły do wygranej na Kulm z lutego 2020 roku. – Za bardzo nie pamiętam, ale tak zazwyczaj mam, że jak fajnie mi się skacze i mam dobrą dyspozycję, to tak do końca nie pamiętam tych skoków. Wiem, że to był szalony dzień – mówił na ostatnim spotkaniu z mediami.

Przed startem poprzedniego sezonu były obawy, czy zaadaptuje się do metod treningowych o trzy lata młodszego trenera Thomasa Thurnbichlera. Austriak bardzo chwalił Żyłę za ostatnie przygotowania. – Skoro trener tak mówi, to musi tak być. Ja tam się nie znam (śmiech). Jak się jest dobrze fizycznie przygotowanym, to na skoczni się prościej skacze. Są to od siebie zależne sprawy. Po to testuje się dyspozycję fizyczną i skoro jest dobrze, to będzie dobrze – zapowiedział.

Puchar Świata w Ruce:

piątek, 24.11.2023:

14.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

sobota, 25.11.2023:

14.45 - seria próbna

16.15 - konkurs

niedziela, 26.11.2023:

14.50 - kwalifikacje

16.15 - konkurs