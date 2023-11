Stoch, Żyła, Kubacki i nawet Małysz tego nie dokonali. Tam zawsze mogą być kłopoty

Adam Małysz po latach zdecydował się to ujawnić. Był gotów na drastyczne kroki. To byłby jego koniec

Inauguracja poprzedniego cyklu należała do Dawida Kubackiego. W efektownym stylu zgarnął dwa zwycięstwa w Wiśle. To był jeden z dziwniejszych początków sezonu, bowiem skoczkowie skakali na igelicie. Start walki o Kryształową Kulę znów wraca do mroźnej Finlandii, gdzie jeszcze nigdy nie wygrał żaden polski skoczek. Dwadzieścia lat temu Adam Małysz na Rukatunturi zaliczył weekend, w którym zajął dwa drugie miejsca. Trzy lata temu dwa dni z rzędu w Ruce trzeci był Dawid Kubacki, a w 2018 roku Kamil Stoch jednego dnia był drugi, drugiego dnia był trzeci. Żeby Piotr Żyła w tej historii nie poczuł się pominięty, musimy napisać o jego trzecim miejscu w poprzednim sezonie i drugim pięć lat temu. Można w okolicach koło podbiegunowego wskoczyć na podium, ale Mazurka Dąbrowskiego w okolicach Kuusamo jeszcze nie słyszeliśmy.

Od lat polscy kibice czekają na eksplozję formy polskich skoczków w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Najczęściej Kamil Stoch i spółka optymalną dyspozycję osiągają podczas Pucharu Świata w Engelbergu. Królami listopada polscy skoczkowie nigdy nie byli, a nie licząc zeszłorocznego sukcesu Kubackiego, to ostatnią wygraną inauguracją Pucharu Świata może pochwalić się Adam Małysz. Wygrał pierwszy konkurs sezonu w 2001 roku w Kuopio. Jak dobrze zauważył niezawodny ekspert i pasjonat skoków Adam Bucholz ze skijumping.pl - najlepszy skoczek listopadowych konkursów Pucharu Świata już dawno nie skacze. To Martin Schmitt, wielki rywal Małysza, ma na koncie aż cztery wygrane w listopadzie. Za Niemcem czwórka wciąż skaczących zawodników: Simon Ammann, Halvor Egner Granerud, Ryoyu Kobayashi i Daniel Andre Tande mają po trzy wygrane. A to właśnie nawet najlepsi mieli tam spore problemy. Upadek Thomasa Morgensterna z 2003 roku to już legenda. Zdarzały się konkursy, w których warunki grały główną (i jedyną) rolę. Na przykład w 2006 roku, gdy tylko dziesięciu skoczków... przekroczyło 100 metrów. Absurdalnych skoków - i to w wykonaniu najwybitniejszych - na obiekcie Ruce było bardzo wiele.

Ruka nie zaskakuje w tym roku. Wokół fińskiego obiektu oczywiście panuje mróz, nie brakuje śniegu. Oby zawody były równe, a Biało-Czerwoni odnaleźli się w nich bez problemu. - Czy skoczkowie odpalą? Myślę, że tak. Mieli taki czas, gdzie trenowali bez nart. Wypoczywali na Cyprze. Odświeżyli organizmy - mówił nam Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i były prezes PZN.

Kto najczęściej wygrywał listopadowe konkursy Pucharu Świata?4 razy - 🇩🇪Martin Schmitt3 - 🇨🇭Simon Ammann3 - 🇳🇴Halvor Egner Granerud3 - 🇯🇵Ryoyu Kobayashi3 - 🇳🇴Daniel Andre Tande #skijumpingfamily @skijumpingpl pic.twitter.com/vp5rZE2sQk— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) November 13, 2023