Po tych słowach Adam Małysza wcisnęło nas w fotel. Uderzający przekaz legendy. Dosadna wypowiedź o wierze

Adam Małysz jak na sportowca, którego największe sukcesy przypadły na początek XXI wieku i czasy, gdy media społecznościowe raczkowały, świetnie odnajduje się we współczesnym świecie i realiach Internetu. Jego konto na Instagramie śledzi 238 tys. użytkowników. Ci regularnie dostają nowe treści od samego mistrza. Małysz nierzadko wchodzi w interakcję ze swoimi fanami, a ostatnio dość często odpowiada kibicom na ich pytania. Ostatnie nagranie zawierało mocne przesłanie od legendy i spodobało się internautom.

Małysz o wierze. Ważne przesłanie mistrza

Adam Małysz został zapytany o to, co zrobić, aby pozostać sobą i nie stracić sił do walki o marzenia. Prezes PZN udzielił wyczerpującej odpowiedzi. - Kochani, nie ma złotej metody na to, co zrobić, żeby pozostać sobą i nie stracić sił do walki o swoje marzenia. Na pewno podstawową rzeczą jest to, żeby uwierzyć w siebie, żeby wierzyć w to, co robisz, robić to, przykładać się do tego w stu procentach, ale też to, że ciężka praca popłaca jest prawdą - powiedział Małysz.

- Bo jeśli pracujesz i marzysz, dążysz do tego, co chcesz osiągnąć, to wcześniej czy później to osiągniesz, ale bez tej wiary, że ci się to uda, będzie ci bardzo ciężko. Wtedy to są w zasadzie przypadki, no chyba że masz niesamowity talent i jesteś w stanie jakby poradzić sobie z tym, nie myśląc nawet o tym. Ale zawsze ta wiara w to, że zrobisz to, że pokonasz pewne słabości i dążysz do celu spowoduje, że wcześniej czy później go osiągniesz. Ja jestem przynajmniej o tym przekonany - podsumował prezes PZN. W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy dotyczących słów Małysza.