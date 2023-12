Aż nas ścisnęło w gardle po tym wyznaniu Adama Małysza. Chodzi o jego zdrowie, te słowa wybrzmiewają głośno

Legenda polskich skoków ostro komentuje decyzję ws. Kamila Stocha. Ekspert nie gryzł się w język, powiedział wprost, co należało zrobić

Bez dwóch zdań Adam Małysz zalicza się do grona polskich sportowców, którzy mogą pochwalić się ogromną sympatią, a prezes Polskiego Związku Narciarskiego z pewnością dla wielu fanów jest dużym autorytetem ze względu na swój życiorys oraz osiągnięcia w skokach narciarskich. Idealnie świadczą o tym jego kolejne wypowiedzi przede wszystkim o polskich skoczkach i samej dyscyplinie. Wielu fanów Małysza może jednak nie zdawać sobie sprawy z tego, jak szybko płynie czas i że w niedzielę 3 grudnia "Orzeł z Wisły" skończył 46 lat. Chwilę przed tym dniem, w rozmowie, która ukazała się na portalu "redbull.com, Adam Małysz odniósł się do swojej metryki.

Legendarny skoczek nie ukrywał bowiem, że dziś zupełnie inaczej podchodzi on do otaczającego go świata i zwrócił uwagę na istotną kwestię, jaką jest zdrowie. Z jego słowami z pewnością zgodzi się olbrzymia część jego fanów, którzy również przeżyli już sporo i zmienili swojego nastawienie życiowe.

- Ja już jestem w tym wieku, że najważniejsze jest dla mnie zdrowie! Tego życzę każdemu, ale i sobie. Jak zdrowie dopisuje, wszystko jesteśmy w stanie sobie wypracować, pozyskać i być szczęśliwym. - wyznał obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego ujawniając, jak obecnie podchodzi do swojego życia oraz tego, co dzieje się wokół.