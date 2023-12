i Autor: Cyfrasport Piotr Żyła

Kwalifikacje w Lillehammer

Polacy awansowali w komplecie, ale do ideału daleko. Tylko Żyła wskoczył do pierwszej „20” w kwalifikacjach

Polscy skoczkowie w komplecie przebrnęli kwalifikacje do konkursu głównego w Lillehammer. To najbardziej pozytywna wiadomość, bo do wysokiej formy wciąż daleko. Od początku sezonu błyszczy Austriak Stefan Kraft, który wygrał kwalifikacje.