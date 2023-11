Polscy skoczkowie z koszmarnymi problemami. Stoch i Kubacki mówią wprost co nie gra w PŚ

Wygrał Andreas Wellinger, czterech Niemców znalazło się w czołowej dziesiątce, ale najlepszy Polak był dopiero 29. (Piotr Żyła) – takie były wyniki piątkowych kwalifikacji w Ruce otwierających sezon skoków 2023/24. Cała piątka Biało-Czerwonych znalazła się w sobotnim konkursie, ale lokaty naszych zawodników delikatnie mówiąc nie powalają na kolana. Na szczęście to tylko kwalifikacje, a nie walka o punkty. Coś więcej o formie podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera będzie można powiedzieć po weekendowych zawodach.

Kamil Stoch, który zajął dopiero 35. miejsce, opowiedział o swoich trudnościach Eurosportowi.

– Miałem sporo problemów z pozycją najazdową, nie jest to hurraoptymizm, nie jest to miejsce, w którym chciałbym być, ale robiłem dzisiaj postępy w kolejnych skokach, mam nadzieję, że coś więcej wycisnę następnego dnia – stwierdził Kamil Stoch. – Po zgrupowaniu w Lillehammer trochę zszedłem na ziemię, bo miałem sporo problemów z techniką. Ale tu nie ma półśrodków, trzeba dawać z siebie wszystko. To początek sezonu, dopiero pierwsze skoki, spokojnie, jeszcze dużo czasu – uspokajał.

Kubacki nie skakał półtora tygodnia

W podobnie spokojnym nastroju był Dawid Kubacki, który uplasował się na 39. pozycji.

– Było trochę śniegu w torach, zaraz za belką mnie 'dziubnęło' – mówił w Eurosporcie. – Jak się dobrze skacze, to nie ma problemu z zaadaptowaniem się do skoczni. Trzeba mieć trochę prędkości za progiem, ryzykownie do tego podejść. Trzeba znaleźć tę prędkość. Ja w kwalifikacjach troszkę przesadziłem. Ten rytm jest do znalezienia. Były to moje pierwsze skoki od półtora tygodnia (Kubacki był przeziębiony i nie trenował – red.). Nie są perfekcyjne, ale to można dograć. Jedyna niewiadoma jak noga będzie działała, ale dochodzi do siebie, z dnia na dzień jest lepiej. Skoki nie raz już pokazały, że po byle jakich kwalifikacjach może przyjść świetny konkurs – podsumował optymistycznie Kubacki.

