Dotarliśmy do niepublikowanego zdjęcia Kamila Stocha! Sięgnął po kieliszek, mina mówi wszystko

Stoch i spółka do nowego sezonu przystępują w bojowych nastrojach. W poprzednim lider naszej kadry ani razu razu nie stanął na podium pucharowych zawodów, ale jak zapewnia wciąż skoki sprawiają mu olbrzymią frajdę.

- Jak mam gorszy dzień i treningi idą, mówiąc delikatnie, średnio, to pojawiają się myśli, że mam tego dość i wolałbym sobie odpocząć. Ale nawet jeden dobry skok na treningu daje mi "kopa" i wtedy chciałbym to robić do końca życia. Nie chcę sobie stawiać żadnych granic, barier, punktu docelowego. Dalej skaczę, staram się rozwijać i tyle - powiedział na przedsezonowym zgrupowaniu.

Stoch i Małysz przy lampce szampana

Licznik zwycięstw w Pucharze Świata zatrzymał się u Stocha na 39 wygranych. Tyle samo triumfów zanotował w karierze Adam Małysz. I to właśnie m.in. ta dwójka znalazła się na zdjęciu, do którego dotarliśmy w naszej fotobazie. 18 lat temu Stoch, Małysz oraz Robert Mateja i Marcin Bachleda witali nowy rok podczas Turnieju Czterech Skoczni. Mimo że byli w trakcie rywalizacji, to o północy w Sylwestra cała czwórka wypiła symboliczną lampkę szampana. Jak widać po minach, humor dopisywał Biało-Czerwonym.

i Autor: Adam Nocoń/Super Express Kamil Stoch, Adam Małysz, Robert Mateja i Marcin Bachleda