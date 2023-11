Przecieraliśmy oczy, gdy zobaczyliśmy to u Kamila Stocha. Nowość, pochwalił się tym przed kibicami dopiero teraz

Kamil Stoch z pewnością inaczej wyobrażał sobie ostatnie sezonu w Pucharze Świata. Po 39. w karierze wygranej w konkursie Pucharu Świata w Titisee-Neustadt w styczniu 2021 roku wszyscy tylko czekali, jak przełamie on barierę 40. wygranych w PŚ, przegoni Adama Małysza i samodzielnie będzie plasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji wszech czasów, za plecami Nykanena (46) i Schlierenzauera (53). Jedno to wymarzone, 40. zwycięstwo wciąż nie przychodziło i co więcej, w ostatnich dwóch sezonach Stochowi udało się tylko raz stanąć na podium w Pucharze Świata. Kamil Stoch jednak nie poddaje się i ponownie staje do walki z najlepszymi skoczkami na świecie. Na początek nowego sezonu miał on dla kibiców pewną niespodziankę, a okazał się nią... niezwykle rzucający się w oczy kask!

Kamil Stoch pokazał nowinkę w Ruce, fani są zachwyceni

Skoczkowie narciarscy w Polsce cieszą się dużą popularnością wśród kibiców. Wiadomo, że w letnich miesiącach nie odczuwa się tego tak bardzo, ale gdy przychodzi zima, w sieci następuje wielkie poruszenie w temacie skoków i naszej kadry. Trudno się więc dziwić, że przy okazji już pierwszych kwalifikacji, fani od razu zainteresowali się tym, co przygotował Kamil Stoch na nowy sezon.

Zdjęcia Kamila Stocha w nowym kasku pokazał Dominik Formela z portalu Skijumping.pl. Jak Widać, ma on ciemnoczerwoną barwę, oraz białe motywy u góry i po bokach. W okolicach uszu widać natomiast namalowany element dekoracyjny przypominający skrzydła lub płomień. „Ale piękny. Kask też”, „Ładnyyy”, „Jaki ładny”, „Ale za*****ty” – czytamy w komentarzach pod postem polskiego dziennikarza.