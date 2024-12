Polski skoczek kontuzjowany! Czekają go miesiące rehabilitacji, fatalna wiadomość

Nie żyje legenda polskiego łyżwiarstwa. Kwaśniewski odznaczał go za wybitne zasługi. Zmarł w wieku 90 lat

Łukasz Łaszczyk to jeden z obiecujących młodych skoczków narciarskich. W tym roku zwrócił na siebie uwagę przede wszystkim występami na Młodzieżowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz na Mistrzostwach Świata Juniorów. Na tych pierwszych w styczniu 2024 roku ustanowił nieoficjalny rekord skoczni w Pjongczangu oddając skok na 114 metrów i do tego sięgnął tam po brązowy medal, mimo że... w drugiej serii zawodów zanotował upadek. Z kolei na drugiej z wymienionych imprez 17-latek wraz z drużyną sięgnął w Planicy po brązowy medal. Mogło wydawać się zaskoczeniem, że nie dostał on powołania na nadchodzące zawody Pucharu Kontynentalnego Zhangjiakou oraz na FIS Cup w Kanderstegu. Jego nieobecność wyjaśnił właśnie Aleksander Stoeckl.

W środę wieczorem, 4 grudnia, Polski Związek Narciarski przekazał w mediach społecznościowych, że Łukaszczyk musiał przejść operację i z tego powodu będzie pauzował w najbliższym czasie. – Łukasz Łukaszczyk przeszedł operację kolana, która przebiegła pomyślnie. Skoczek będzie rehabilitowany przez najbliższe 3-4 miesiące. Mamy nadzieję, że już niedługo znów zobaczymy go pełnego motywacji na skoczni – czytamy w wypowiedzi Alexandra Stoeckla na temat kontuzji 17-latka.

