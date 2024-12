Michal Doleżal ujawnił kulisy współpracy ze Stochem! To dlatego zdecydował się wrócić do Polski. Przeważył ten argument

Nie żyje legenda polskiego łyżwiarstwa. Kwaśniewski odznaczał go za wybitne zasługi. Zmarł w wieku 90 lat

Kiedy Kamil Stoch pochwalił się przed kilkoma miesiącami informacją, że Michal Doleżal zdecydował się przyjąć jego ofertę i wrócić do Polski, aby zostać indywidualnym trenerem jednego z liderów reprezentacji Polski, wielu kibiców nie kryło zdziwienia, a inni zadowolenia. Czeski szkoleniowiec przejął po Stefanie Horngacherze kadrę biało-czerwonych, jednak wiosną 2022 roku jego współpraca z Polskim Związkiem Narciarskim dobiegła końca. Teraz Doleżal skupia się tylko i wyłącznie na pracy Stocha, nie udzielając jednak zbyt wielu wywiadów i raczej nie zabierając głosu. Jedynie sam Kamil Stoch napomknął ostatnio, co usłyszał od szkoleniowca po jednych z pierwszych skoków w nowym sezonie. Trener miał okazję jednak opowiedzieć nieco o swoim nastawieniu do Polski i naszego kraju podczas wywiadu udzielonemu portalowi "Drbna.cz".

- Mam tu wielu przyjaciół. Kiedy zacząłem tu pracować, wiedziałem, w co się pakuję. Wytworzyła się tutaj swoista rodzinna atmosfera. Kiedy wyjeżdżałem z Polski w 2022 roku, nie sądziłem, że tak szybko tu wrócę. Skontaktował się ze mną jednak Kamil Stoch, który poprosił mnie, abym został jego trenerem personalnym. Przemyślałem tę ofertę i wróciłem. Mieszkają tu moi przyjaciele, a ja czuję się bardzo komfortowo - wyznał Doleżal cytowany przez "skijumping.pl" tłumacząc, że to m.in. ze względu na bliskość przyjaciół zdecydował się wrócić do naszego kraju.

Przeszłość trenera również nie jest bez znaczenia w kontekście jego nowej pracy. Michal Doleżal urodził się niedaleko Harrachova w Czechach, blisko granicy polsko-czeskiej. W rejonach tych kultura Polska i Czeska są więc do siebie bardziej zbliżone, co działa na plus. Ponadto Czech docenia to, w jakim tempie rozwija się Polska m.in. pod względem infrastruktury drogowej.