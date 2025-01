i Autor: Cyfrasport Adam Małysz

Będzie się działo!

Ponownie wielkie skoki w Zakopanem! Adam Małysz w końcu się doczekał

Dopiero co kibice skoków narciarskich w Polsce cieszyli się weekendem Pucharu Świata w Zakopanem, a tuż po nim usłyszeli znakomite wieści! Najlepsi skoczkowie już wkrótce ponownie zawitają na Wielkiej Krokwi, aby wziąć udział w wyjątkowym konkursie skoków do celu już 5 kwietnia. To format, który po raz pierwszy pojawił się przy okazji benefisu Adama Małysza 14 lat temu.