Adam Małysz szczerze o przyszłości polskich skoków. Wskazał wprost na Pawła Wąska. Jasne stanowisko prezesa PZN

Medale na ME

"To nie jest tak, że Thurnbichler jest do kitu". Tak Adam Małysz broni trenera i wierzy w podium Wąska [Rozmowa]

PŚ Zakopane: Adam Małysz o przyszłości polskich skoków

Tegoroczna rywalizacja skoczków narciarskich w Zakopanem dobiegła końca. Polscy zawodnicy zaprezentowali się przyzwoicie. Najlepiej z nich zrobił to Paweł Wąsek, który po dobrych skokach zajął piąte miejsce w konkursie indywidualnym i potwierdził rolę lidera całego zespołu. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że to właśnie on może być bodźcem dla nowego pokolenia zawodników.

- Starsi zawodnicy powiedzą nam kiedyś, że już nie będą skakać. Chodzi o to, żeby nie zostać z ręką w nocniku. Potrzebujemy tej młodzieży. Paweł Wąsek zrobił niesamowity postęp. Dał bodziec innym zawodnikom, że trzeba pracy – przyznał Małysz.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie ukrywa, że cieszy się, że w tym roku pogoda dopisuje na skoczniach, ale oczekiwałby lepszej formy od niektórych zawodników. Nie brakuje mu jednak wiary w sukces na zbliżających się mistrzostwach świata.

- W tym roku pogoda nie płata dużego figla. Chciałoby się lepiej, jeśli chodzi o naszych zawodników. Paweł Wąsek zadomawia się w czołówce Pucharu Świata. Przed resztą zawodników jeszcze sporo pracy. Zostało trochę czasu do mistrzostw świata i wierzę, że będziemy walczyć – dodał.

Kiedy odbędą się mistrzostwa świata w skokach 2025?

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym wystartują pod koniec lutego 2025 roku i zostaną rozegrane w Trondheim. W programie zawodów zaplanowano dwa konkursy indywidualne na skoczni normalnej i dużej (kolejno 2 i 8 marca).

Pomiędzy rywalizacją indywidualną odbędzie się jeszcze konkurs drużynowy, który został zaplanowany na 6 marca.