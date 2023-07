Poskarżyła się na koleżankę z reprezentacji. Bo ta użyła jej karty kredytowej na prywatne zakupy za kilka tysięcy euro

Po tych zdjęciach Justyny Kowalczyk łzy same napływają do oczu. Przypomniała wyjątkowy moment, wzruszenia nie da się powstrzymać

Takie oskarżenia wobec Simon sformułowała inna znana zawodniczka Trójkolorowych, mistrzyni olimpijska Justine Braisaz-Bouchet, a o wszystkim napisał dziennik „L’Equipe”. Jak piszą media nad Sekwaną, to trzęsienie ziemi dla francuskiego biatlonu. Według „L'Equipe”, do oszustwa miało dojść podczas pobytu ekipy francuskiej w Norwegii latem ubiegłego roku, w trakcie Blink Festival – zawodów na rolkach w norweskiej miejscowości Sandnes. Była na nich właśnie Justine Braisaz-Bouchet.

Kupiła sobie kamery, płacąc kartą koleżanki

To wtedy Julia Simon miała użyć karty bankowej należącej do jej koleżanki z drużyny. Dokonała zakupów internetowych o wartości od 1000 do 2000 euro. Kupiła za to kamery sportowe typu GoPro.

Sytuacja została nagłośniona teraz, kiedy okazało się, że Simon nie ma na tegorocznym pierwszym obozie kadry w Prémanon „z przyczyn osobistych”. Oskarżona o kradzież z karty koleżanki biatlonistka kontynuuje przygotowania sama w domu w Beaufortain.

Na początku czerwca doszło do przesłuchania obu zainteresowanych przez komisją Francuskiej Federacji Narciarskiej (FFS). Atmosfera była bardzo napięta, ale nie zapadły wiążące rozstrzygnięcia. Decyzji dyscyplinarnej nie podjęto, gdyż władze związku uznały, iż nie są uprawnione do prowadzenia dochodzenia.

„Powołaliśmy komisję dyscyplinarną, która postanowiła zaczekać na rozstrzygnięcie sprawy karnej, ponieważ nie mamy możliwości, by poznać prawdę w tej sprawie. Nie mamy uprawnień sądowych do przeprowadzenia dochodzenia” – wyjaśnił Fabien Saguez, prezes FFS, który został przesłuchany przez żandarmów z Beaufort, gdzie Braisaz-Bouchet złożyła doniesienie.

Julia Simon musi zostać przesłuchana do końca lata. „Stanowisko Julii Simon jest jasne: kwestionuje fakty” – powiedział jedynie jej prawnik Jean-Michel Reynaud. Tymczasem oskarżona biatlonistka zawiesiła swoje konta w mediach społecznościowych.