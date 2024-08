i Autor: Instagram/justin_lisso Justin Lisso

Niewiarygodne fatum

Potworny pech skoczka reprezentacji. Niewiarygodny dramat. Kolejna fatalna kontuzja i koniec marzeń

Problemy zdrowotne w zawodowym w sporcie to niemal "codzienność". Sportowcy przyzwyczajeni są do kontuzji i wizyty u lekarzy i fizjoterapeutów to normalność. Niestety niektórzy mają jednak ogromne pecha do tych spraw, czego przykładem jest reprezentant Niemiec w skokach narciarskich, Justin Lisso. 24-latek ponownie doznał bardzo poważnej kontuzji i kolejny sezon będzie musiał spędzić na leczeniu.