Poważne komplikacje u Stefana Horngachera. Wieści pojawiły się nagle. Sytuacja, jakiej nikt nie przewidywał

Apoloniusz Tajner wygadał się, ile naprawdę zarabiał jako trener Małysza. Aż spadliśmy z krzesła. Ta kwota to nie żart

Syn wielkiego rywala Adama Małysza trafił do szpitala! Pokazał, co mu się stało, boli od samego patrzenia

Izabela Małysz tuż przed świętami zabrała męża i wyjechała z Polski! Zdjęcia mówią wszystko. Nie każdy by tak potrafił

Stefan Horngacher z reprezentacją Niemiec pracuje od 2019 roku. Początki pracy austriackiego szkoleniowca za naszą zachodnią granicą można uznać za naprawdę dobre, bo niemieccy skoczkowie zdominowali Puchar Świata oraz brylowali podczas najważniejszych imprez. Zdobywali medale mistrzostw świata, mistrzostw świata w lotach, czy igrzysk olimpijskich. Pierwsze komplikacje pojawiły się w sezonie 2022/23, kiedy to reprezentacja Niemiec zanotował zdecydowanie gorszy okres. Początek niedawno zakończonych zmagań był jednak zdecydowanie lepszy.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Niemcy ponownie plasowali się w czołówce konkursów i walczyli o najwyższe lokaty. Problem jednak w tym, że druga część sezonu nie była już tak udana, choć i tak niemieccy skoczkowie zakończyli rywalizację w lepszych humorach niż przed rokiem. Dlatego przedłużenie kontraktu z Horngacherem wydawało się niemal pewne. Teraz pojawił się jednak pewien znak zapytania. Nowe informacje w sprawie przekazał Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl.

Według jego wpisu na platformie X, pojawiły się pewne komplikacje i obecnie Horngacher jest bezrobotny, bo jego umowa wygasła wraz zakończeniem sezonu, a nie jest jasne kiedy zostanie podpisany nowy kontrakt. - Wraz z finałem sezonu 2023/24 dobiegła końca umowa Stefana Horngachera z DSV. Chociaż obie strony wypowiadają się pozytywnie o dalszej współpracy, to nowy kontrakt trenerski nie został jeszcze podpisany, zaś związek dodaje, że nie nastąpi to w najbliższym czasie - można przeczytać we wpisie.