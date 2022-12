Skoki w Titisee-Neustadt. Żyła i Kubacki uratowali Polskę! Siódme miejsce, wygrywa Austria

i Autor: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA VIA AP Dawid Kubacki

Za nami kolejny konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Biało-czerwoni błysnęli formą w Niemczech w piątkowym konkursie indywidualnym. Rywalizacja miksta to jednak zupełnie co innego. Biało-czerwoni zajęli siódme miejsce i stracili blisko dwieście punktów do zwycięzców z Austrii. Dobre skoki Piotra Żyły, Dawida Kubackiego i Nicole Konderli nie wystarczyły do powalczenia choćby o szóstą lokatę... Zapraszamy do zapoznania się z zapisem relacji na żywo.