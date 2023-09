i Autor: AP PHOTO/FLORIAN SCHROETTER Markus Eisenbichler

Ważna praca

Pupilek Horngachera żyje nie tylko ze skoków narciarskich. Eisenbichler pochwalił się wielkim sukcesem. Niewielu o tym wie

Bartosz Olszewski 12:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wielu skoczków narciarskich, którzy nie znajdują się na najwyższym poziomie muszą zajmować się dodatkowymi pracami. Często także polscy skoczkowie przyznają, że łączą popularny w naszym kraju sport zimowy z regularną pracą. Markus Eisenbichler to jedna z gwiazd światowych skoków, a mimo to także na co dzień pracuje. Teraz pochwalił się wielkim sukcesem.