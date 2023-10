Romantyczny wieczór Karoliny Małysz i jej męża. Do sieci trafiło wymowne nagranie, aż można się rozmarzyć

Thomas Thurnbichler ujawnił, co czeka polskich skoczków. Wystosował apel do fanów. Wspomniał też o Kubackim

Karolina Małysz w zasadzie od kiedy się urodziła, intrygowała kibiców. Miało to związek z wybuchem "Małyszomanii", podczas której Adam Małysz stał się idolem i ikoną. Jego popularność przekroczyła jakiekolwiek rozmiary i kibice chcieli wiedzieć o nim wszystko. Kilkuletnia wówczas Karolina była jego oczkiem w głowie, co trwa do dziś, ale 25-letnia obecnie kobieta ma już swoje życie. Córka Małysza w zeszłym roku skończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a kilka miesięcy wcześniej wyszła za mąż. Jej wybrankiem serca jest Kamil, z którym łączy ją m.in. wielkie zamiłowanie do podróży.

Karolina Małysz spędziła romantyczny wieczór z mężem

Ślub Karoliny Małysz i Kamila odbył się we wrześniu 2021 roku. Wtedy zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" po wieloletnim związku. To wielkie uczucie zupełnie nie gaśnie, co można śledzić w ich mediach społecznościowych. Pasja do podróży owocuje wspólnymi wyjazdami, ale nawet w Polsce małżonkowie dbają o uczucie. Ostatnio udali się na romantyczną kolację, co ewidentnie przypadło do gustu 25-latce.

Córka Małysza pochwaliła się krótkim nagraniem na swoim Instagramie. Randka przy sushi w jednej z japońskich restauracji wyraźnie ją zadowoliła. Trzeba przyznać, że ten przysmak z Kraju Kwitnącej Wiśni wyglądał na talerzu naprawdę smakowicie i z pewnością niejednemu obserwatorowi Karoliny pociekła ślinka!

i Autor: Instagram/Karolina Małysz Karolina Małysz randka z mężem