i Autor: screen/youtube.com/ FIS Ski Jumping

Nie gryzł się w język!

Rywal Polaków wściekły po lotach w Vikersund. Nie gryzł się w język, oskarżył sędziów!

Okazuje się, że wyniki niedzielnego konkursu w Vikersund są w niesmak reprezentacji Norwegii. Tuż po zakończonym konkursie do pracy sedziów wielkie pretensje zgłosił Johann Andre Forfang, którzy zasugerował, że sędziowie wypuszczali go do skoków przy niesprzyjających warunkach pogodowych, co z kolei odebrało mu szansę na zwycięstwo. Odpowiedź FiS na zarzuty Norwega była natychmiastowa.