O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 11.02.2024 PŚ Lake Placid O której dzisiaj skoki narciarskie 11 lutego 2024

Serce krwawi po tym, co stało się z polskimi skoczkami. W najgorszych snach o tym nie myśleliśmy. Istny dramat

Nawet kochane przez kibiców i skoczków Lahti nie jest zbyt łaskawe dla podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. W piątkowym konkursie do drugiej serii dostał się tylko Aleksander Zniszczoł, do kiepskiej powtórki doszło w niedzielne popołudnie. "Olek" skacze świetnie, ale znów jest jedynym Polakiem w drugiej serii? To już miało miejsce całkiem niedawno.