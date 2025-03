i Autor: YouTube Dyrektor sportowy norweskich skoków, Jan-Erik Aalbu

Prawda wyszła na jaw

Skandal w skokach. Norwegowie zwołują konferencję i przyznają: Oszukiwaliśmy

Musiało do tego dojść, bo dowody były przytłaczające: szefowie norweskiego teamu skoczków narciarskich najpierw udawali głupich po tym jak wyszły na jaw skandaliczne manipulacje przy kombinezonach, by w końcu podczas konferencji prasowej przyznać się do oszustwa.