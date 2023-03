Skoki dzisiaj O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj wtorek 14.03.2023 Lillehammer Raw Air O której dzisiaj skoki we wtorek 14 marca 2023

Spis treści

Norweg Halvor Egner Granerud wygrał wczorajszy prolog w Lillehammer, gdzie skoczkowie narciarscy kontynuują rywalizacje w norweskim turnieju Raw Air. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata objął prowadzenie w turnieju, w którym zwycięzca zgarnie dodatkową premię w wysokości 50 tys. euro. Szósty był Kamil Stoch, najlepszy z Polaków. Niestety Dawid Kubacki zajął dopiero 12. miejsce i traci do Graneruda już ponad 12 punktów w klasyfikacji generalnej Raw Air.

Pasjonująca rywalizacja w Raw Air przeniosła się z Oslo do Lillehammer. To tam skoczkowie narciarscy będą kontynuować walkę o duże premie finansowe w norweskim cyklu. W tegorocznym turnieju Raw Air przewidziano nagrody za trzy czołowe miejsca wśród mężczyzn - 50, 20 i 10 tys. euro. Dziesięć dni rywalizacji (10-19 marca), sześć serii kwalifikacyjnych i sześć konkursów zaliczanych jednocześnie do Pucharu Świata. Osiemnaście skoków, które stworzą ostateczną klasyfikację turnieju. Po konkursach w Oslo na olimpijskim obiekcie Holmenkollbakken (K120) zawodnicy bez dnia przerwy podejmą rywalizację w Lillehammer (K123) - od poniedziałku do środy 15 marca. A ostateczny akt dokona się na największej skoczni świata, mamucie w Vikersund (K200) - od 17 do 19 marca.

Dziesięciodniowa impreza bez dnia przerwy, z finałem na skoczni do lotów. Tak intensywnej rywalizacji jak Raw Air nie ma nawet Turniej Czterech Skoczni. A wszystko pod koniec sezonu, gdy skoczkowie są już zmęczeni. Drugi etap imprezy toczy się w Lillehammer (K123). - Nie ma przesady w takiej gęstości startów - przekonuje w rozmowie z "SE" Apoloniusz Tajner, były prezes PZN. - Tym bardziej, że mniej gęste były niedawne mistrzostwa świata w Planicy, a po nich nastąpiło kilka dni przerwy. Ponadto skoczkowie lubią taki tryb w sezonie: kwalifikacja, konkurs i przejazd na inny obiekt. Tylko trzeba być dobrze przygotowanym motorycznie do sezonu, żeby wytrzymać turniej do końca. A nasi zawodnicy są dobrze przygotowani - zapewnia Tajner.

Tylko dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo albo chociaż miejsce na podium byłoby świetnym prezentem. Na razie lider polskiej kadry jest czwarty, a to dobra pozycja, żeby powalczyć o coś więcej.

Na wtorek 14 marca 2023 zaplanowano konkurs indywidualny PŚ w Lillehammer zaliczany do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Początek pierwszej serii w Lillehammer o godzinie 16.10. Transmisja TV na TVN i w Eurosporcie 1 oraz w Playerze.