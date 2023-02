Skoki dzisiaj Rasnov NA ŻYWO. Skoczkowie wygrają z wiatrem w Rumunii? Próba generalna przed MŚ [WYNIKI LIVE]

Numery startowe i wyniki Polaków:

4. Kacper Juroszek

18. Maciej Kot

31. Tomasz Pilch

33. Jan Habdas

Na żywo Skoki Rasnov sobota 18.02 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze W dzisiejszym konkursie wystąpi tylko jeden skoczek z czołowej "10" klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Andreas Wellinger. Zwycięzca piątkowego prologu zamknie pierwszą serię. Sytuacja w Rasnovie na chwilę przed planowanym startem konkursu wydaje się być dobra! Jest znacznie lepiej niż rano. Jestem przekonany, że ruszymy o 16:20 czasu polskiego - zgodnie z planem.



Zostają dwa pytania - jak zachowają się tory najazdowe wobec wysokiej temperatury i czy utrzyma się spokojny wiatr?#skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/mqOXeezFgA — Dominik Formela (@DominikFormela) February 18, 2023 Witamy w relacji na żywo z konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Rasnovie! Początek pierwszej serii już o 16:20, a seria próbna przed zawodami została odwołana z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

Do Rumunii przyjechało zaledwie 47 skoczków i to w dużej mierze z drugiego szeregu poszczególnych reprezentacji. Tak naprawdę tylko Stefan Horngacher wysłał do Rasnova najmocniejszy skład, a Niemcy są zdecydowanymi faworytami sobotniego konkursu. Potwierdzili to już w piątek, dominując na treningach i w kwalifikacjach. Świetną formę zaprezentowali przede wszystkim Andreas Wellinger i Markus Eisenbichler. Z innych reprezentacji do walki o podium powinni włączyć się Żiga Jelar, Clemens Aigner i Daniel-Andre Tande, jednak polscy kibice będą trzymali kciuki za jak najlepsze skoki Kacpra Juroszka, Macieja Kota, Tomasza Pilcha i Jana Habdasa. Dla każdego z nich jest to świetna okazja na zdobycie pokaźnej liczby punktów PŚ. W piątek najlepiej prezentował się Juroszek, który w prologu zajął 15. miejsce. Niewiele gorzej wypadł 18. Habdas, a Pilch i Kot uplasowali się w trzeciej dziesiątce (23. i 25. miejsce). Można liczyć na to, że w konkursie jeszcze poprawią te lokaty. W sobotę warunki w Rasnovie są dość trudne, przez co sędziowie odwołali serię próbną i skupiają wszystkie siły na konkursie, który ma rozpocząć się o 16:20.