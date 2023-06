Skoki dzisiaj TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Igrzyska Europejskie Zakopane STREAM LIVE ONLINE skoki IE 27.06 GDZIE OGLĄDAĆ w Internecie

Justyna Żyła skorzystała ze słońca. Zdjęła ubrania i wskoczyła do basenu, ten widok nas powalił

Po tygodniu zmagań w Igrzyskach Europejskich do gry wreszcie wkroczą skoczkinie i skoczkowie. Już we wtorek (27 czerwca) rozpocznie się medalowa rywalizacja w skokach narciarskich. Polscy kibice najbardziej liczą na podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, ale ci pojawią się na skoczni dopiero w środę. To kobiety rozpoczną zmagania na Średniej Krokwi. W składzie reprezentacji Polski debiutującej pod wodzą Haralda Rodlauera znalazły się: Wiktoria Przybyła, Anna Twardosz, Pola Bełtowska, Paulina Cieślar i Nicole Konderla. Największe nadzieje wiąże się z tą ostatnią, ale w stawce 37 zawodniczek trudno myśleć o jej medalu. Zwłaszcza, że na skoczni zaprezentują się takie gwiazdy jak Katharina Schmid (z d. Althaus), Marita Kramer czy Nika Kriznar.

37 zawodniczek na starcie konkursu IE 2023 na Średniej Krokwi.W porównaniu z listą zgłoszeń, nieobecne są 🇷🇴Alessia Mitu-Cosca oraz 🇨🇭Emely Torazza.🇩🇪Katharina Schmid jednak zadebiutuje pod nowym nazwiskiem 👍 #skijumpingfamily @skijumpingpl #IgrzyskaEuropejskie2023 pic.twitter.com/m5oSjspZBf— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) June 27, 2023

Na starcie wtorkowego konkursu zabraknie ostatniej triumfatorki Kryształowej Kuli - Evy Pinkelnig, ale zaprezentują się druga Katharina Schmid i czwarta Anna Odine Stroem. Nie oznacza to jednak, że polscy kibice nie ujrzą żadnej ze zwyciężczyń Pucharu Świata, bo Marita Kramer wygrała najbardziej prestiżowy cykl w sezonie 2021/22. Sporą gratką dla fanów będzie też możliwość obejrzenia Niki Prevc, a więc siostry doskonale znanych braci Prevców. Pozostaje mieć nadzieję, że reprezentantki Polski powalczą z utytułowanymi rywalkami i dadzą trochę radości kibicom.

Skoki kobiet w Zakopanem na Średniej Krokwi odbędą się we wtorek, 27 czerwca. Na 15:30 zaplanowano oficjalny trening, na 16:30 serię próbną, a o 17:30 ma rozpocząć się konkurs indywidualny. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl.