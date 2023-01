Skoki dzisiaj TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Skoki Kulm kwalifikacje piątek 27.01 GDZIE OGLĄDAĆ Puchar Świata Kulm NA KTÓRYM KANALE loty Kulm stream live online

Wielka szansa dla Polski! Może to być historyczna chwila, niespodziewana kandydatura

Dawid Kubacki zaapelował do polskich kibiców. Skoczkowie będą tego potrzebowali, nie zostało dużo czasu!

,Prosty przekaz do kibiców

Skoki dzisiaj TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Skoki Kulm kwalifikacje piątek 27.01 GDZIE OGLĄDAĆ

Obecny sezon Pucharu Świata jest już na półmetku, a po intensywnym weekendzie w Sapporo skoczkowie po kilku dniach zupełnie zmienią arenę. Po raz pierwszy tej zimy staną na rozbiegu mamuta i będą mogli dłużej pobyć w powietrzu. Loty narciarskie od zawsze cieszą się szczególnym zainteresowaniem kibiców, którzy pasjonują się walką zawodników o jak najdłuższe odległości. Od kilku lat przebudowany obiekt w Kulm pozwala na loty ponad 240 m, a polscy fani liczą przede wszystkim na Biało-Czerwonych. Thomas Thurnbichler postanowił nie wykorzystać pełnej kwoty startowej i zabrał do ojczyzny tylko pięciu skoczków. Trzon kadry stanowią oczywiście Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch, a drużynę uzupełniają Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.

Puchar Świata Kulm NA KTÓRYM KANALE loty Kulm dzisiaj STREAM LIVE ONLINE

Rywalizacja na mamucie w Tauplitz/Bad Mitterndorf otworzy też zmagania o małą Kryształową Kulę za loty narciarskie, której broni Ziga Jelar, ale nie oznacza to przerwy od rywalizacji o główne trofeum za triumf w PŚ. Po niezbyt udanym ostatnim konkursie w Sapporo przewaga prowadzącego Kubackiego nad Halvorem Egnerem Granerudem zmalała do 48 punktów i Polak będzie musiał dzielnie bronić się przed Norwegiem podczas najbliższych dwóch konkursów. Pierwszym krokiem będzie przebrnięcie kwalifikacji do sobotniego konkursu, które zaplanowano już na piątkowe popołudnie.

Kwalifikacje w Kulm odbędą się w piątek, 27 stycznia, o godzinie 12:45. Jest to dość wczesna pora, a w Australii trwa wielkoszlemowy turniej Australian Open, co sprawia, że transmisje z tych dwóch zawodów mogą na siebie nachodzić. W związku z tym TRANSMISJA w TV z dzisiejszych skoków ma odbyć się na kanale Eurosport 2. Z kolei STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Player.pl.