Skoki Ruka dzisiaj 25.11.2023 transmisja TV PŚ Ruka skoki na żywo gdzie oglądać skoki Ruka dzisiaj w sobotę live online

Zaledwie kilka słów Kamila Stocha wystarczyło, by zapanował prawdziwy chaos! Lider polskich skoczków zabrał i się zaczęło

Zarówno polscy skoczkowie z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele, członkowie sztabu szkoleniowego oraz oczywiście kibice nie spodziewali się, że biało-czerwoni mogą w kwalifikacjach do pierwszego konkursu Pucharu Świata wypaść tak słabo. Piotr Żyła był 29. 31. był Aleksander Zniszczoł, 35. Kamil Stoch, 39. Dawid Kubacki, a 46. Paweł Wąsek. Przed sobotnimi zawodami, które odbędą się 25 listopada w Ruce to co prawda nie jest zbyt dobry prognostyk, jednak fani biało-czerwonych mają nadzieję, że podopiecznym trenera Thomasa Thurnbichlera pójdzie o wiele lepiej na fińskiej skoczki już podczas pierwszych zawodów nowego sezonu.

Gdzie oglądać skoki Ruka dzisiaj 25.11.2023 transmisja TV PŚ Ruka skoki na żywo na jakim programie skoki Ruka dzisiaj w sobotę live online

Pierwszy konkurs nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się w sobotę 25 listopada w Ruce i rozpocznie się o godzinie 16:15. TRANSMISJA NA ŻYWO ze skoków w Ruce prowadzona będzie przez stacje TVN oraz Eurosport 1. Kibice będą mogli oglądać sobotnie skoki w Ruce również live online za pośrednictwem platformy "Player", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z konkursu skoków narciarskich w Ruce. Zapraszamy!