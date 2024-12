i Autor: Cyfrasport Anna Twardosz

Wielka szkoda

Skoki w Engelbergu. Dramat! Kuriozalne warunki zniszczyły marzenia Polki. To byłby historyczny sukces skoczkini

Skoki narciarskie w Engelbergu dobiegają do końca. W niedzielę dojdzie jeszcze do próby rozegrania konkursu indywidualnego mężczyzn. Wcześniej rywalizację zaplanowano paniom, ale fatalne warunki atmosferyczne i ponad 20-minutowe przerwy między próbami zmusiły jury do przedwczesnego zakończenia konkursu. A to zniszczyło nadzieje na historyczny sukces polskiej skoczkini.