Puchar Świata Lillehammer: Gdzie transmisja w sezonie 2024/2025?

Czas rozpocząć zimowe szaleństwo! Wyścig o Kryształową Kulę rusza już w sobotę, 23 listopada. W piątek odbyły się pierwsze zawody w tym sezonie Pucharu Świata. Rywalizacją w konkursie mikstów zainaugurowano skoki tej zimy. Biało-czerwoni, niestety, nie błysnęli formą. Ekipa Thomasa Thurnbichlera zaprezentowała się w składzie Nicola Konderla, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Aleksander Zniszczoł. Mimo gorszej próby pierwszej z zawodniczek, reszta zespołu zagwarantowała awans do drugiej serii.

Niestety, nie wystarczyło to na wiele. Polski zespół zajął przedostatnie, ósme miejsce i od skromnego dorobku zaczyna rywalizację w Pucharze Narodów. Nadzieję przed sobotnimi i niedzielnymi konkursami wlewa w serca kibiców Paweł Wąsek. To on wyglądał z Biało-czerwonych zdecydowanie najlepiej i zdaje się być nadzieją na dobre wyniki. O to, czy będzie liderem kadry przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Skoki narciarskie dzisiaj. Transmisja tv i stream online

Sobotnie zmagania pokażą, w którym miejscu znajduje się polska kadra. Przypomnijmy, że poprzedni sezon nie był zbyt udany dla Biało-czerwonych. Dotychczasowi liderzy kadry zdecydowanie zawodzili, co przełożyło się także na mniejsze zainteresowanie startami skokami narciarskimi.

Czy tegoroczna edycja będzie wyglądała inaczej? Pierwsze zawody indywidualne Pucharu Świata odbędą się w sobotę, 23 listopada o godzinie 16:15. Warunki pogodowe mają sprzyjać startom. Temperatura ma wynosić około -1,4 stopnia Celsjusza, a niebo ma być bezchmurne. Także wiatr nie powinien krzyżować planów skoczkom.

Gdzie można oglądać Puchar Świata w Lillehammer w sobotę, 23 listopada? Transmisję przeprowadzą TVN oraz Eurosport 1. Stream online ze skoków dzisiaj dostępny będzie na platformie streamingowej MAX. Realcję na żywo ze skoków w Lillehammer przeprowadzi portal Sport.se.pl.