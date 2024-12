Skoki w Titisee-Neustadt dzisiaj relacja NA ŻYWO: Komplet Polaków przebrnął kwalifikacje! Czas na lepsze skoki w konkursie [WYNIKI]

Naprawdę to powiedział!

Skoki Titisee-Neustadt dzisiaj 14.12: wyniki Polaków w kwalifikacjach

21. Dawid Kubacki - 123,5 m

25. Kamil Stoch - 124,5 m

31. Aleksander Zniszczoł - 120 m

37. Jakub Wolny - 118,5 m

38. Paweł Wąsek - 117,5 m

Na żywo Skoki Titisee-Neustadt 14.12 Początek konkursu już za ok. 10 minut o 16:00. Dobiegły końca kwalifikacje, które rozpoczęły się o 14:30. Cała piątka Polaków awansowała do konkursu, ale najlepszy Dawid Kubacki był dopiero na 21. miejscu. Najwyższą notę uzyskał Szwajcar Gregor Deschwanden - 137,9 pkt po skoku na 133 m. Gregor Deschwanden wygrywa kwalifikacje w #TitiseeNeustadt! Początek konkursu z udziałem pięciu Polaków o 16:00 #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/WkEoKsUfPH pic.twitter.com/XnARbLdv3g — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 14, 2024 Witamy w relacji na żywo z kolejnego konkursu Pucharu Świata. Zmagania na skoczni w Titisee-Neustadt zaplanowano na godzinę 16:00. Zapraszamy!

W czasie, kiedy Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki nie prezentują w kolejnych zawodach Pucharu Świata najwyżej formy, a Piotr Żyła dopiero dochodzi po siebie i po występie w Wiśle został oddelegowany do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek ratują honor biało-czerwonych, co w konkursie duetów w Titisee-Neustadt wyszło im bardzo dobrze. Rywale wysoko zawiesili poprzeczkę, ale "Olo" i Wąsek walczyli dzielnie, do samego końca bijąc się o 4. miejsce.

Paweł Wąsek wyrasta w początkowej fazie sezonu na prawdziwego lidera, a przynajmniej najlepszego obecnie skoczka w kadrze trenera Thomasa Thurnbichlera. Gdyby skoki z konkursu duetów przeliczane były indywidualnie, Wąsek zająłby 10. miejsce w stawce. Aleksander Zniszczoł radzi sobie jednak wcale nie gorzej. Jego wyniki dałyby mu 12. pozycję w klasyfikacji.

- Miałem do wyboru postanowić na Jakuba Wolnego lub Olka. Zdecydowałem, że wystąpi "Olo" i udowodnił mi, że wybrałem dobrze. Szczególnie drugi i trzeci skok były lepsze niż w treningach. Dawid i Kamil dalej muszą mocno pracować, ale trzeba zauważyć, że poziom był naprawdę wysoki - komentował po skokach duetów Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem "skijumping.pl".