Skoki w Zakopanem RELACJA NA ŻYWO. Puchar Świata konkurs indywidualny LIVE ONLINE niedziela 15.01 [WYNIKI NA ŻYWO]

Natalia Maliszewska rozpłakała się razem z tatą po srebrze ME. „Najpiękniejszy dzień w moim życiu” [WIDEO]

Na żywo PŚ Zakopane - konkurs indywidualny 15.01 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Początek zaplanowano na godzinę 16:00.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenie przed mocnymi porywami wiatru. - IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (6 powiatów) od 22:00/14.01 do 20:00/15.01.2023 prędkość do 30-40 km/h, porywy do 85 km/h, S i SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański - brzmi komunikat.

O której godzinie skoki w Zakopanem?

Niedzielny konkurs w Zakopanem to rywalizacja indywidualna. Skoczkowie będą walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej i wyścigu o Kryształową Kulę. Zmagania na Wielkiej Krokwi rozpoczną się około godziny 16:00. Relacja na żywo na Sport.se.pl.