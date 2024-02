Skoki Willingen RELACJA NA ŻYWO skoki Willingen 4.02.2023 za darmo Puchar Świata skoki Willingen w niedzielę na żywo skoki Willingen WYNIKI

Skoki w Willingen niedziela 4.02

Fani polskich skoczków narciarskich z niecierpliwością czekają na przebudzenie liderów biało-czerwonych, co jednak nie przyszło podczas sobotnich zawodów w Willingen. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który był na 3. miejscu po pierwszej serii, a ostatecznie wylądował na 8. pozycji. Piotr Żyła po skoku na 106,5 metra zakończył zmagania jako 48., a Kamil Stoch chociaż skoczył nieco dalej, to do serii finałowej również nie awansował. Okazję do drugiego skoku miał za to Dawid Kubacki, który już żegnał się z konkursem, ale fatalny skok Stefana Krafta sprawił, że Polak awansował z 30. pozycji i po konkursie zdecydował się na trudne wyznanie. Podczas niedzielnych skoków w Willingen, podopieczni trenera Thomasa Tgurnbichlera staną przed szansą poprawienia swoich słabych wyników z sobotnich zmagań.