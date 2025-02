Słowa Małysza o Piotrze Żyle aż dudnią w uszach! Bez ogródek o skoczku reprezentacji Polski. Mocna opinia

Mocna opinia Adama Małysza o Piotrze Żyle! Powiedział to głośno

Nie jest tajemnicą, że Piotr Żyła zyskał olbrzymia popularność i sympatię kibiców nie tylko ze względu na swoje kolejne skoki i sukcesy sportowe. Spora część fanów skoczka z Ustronia pokochała go przede wszystkim za to, że jest on niezwykle szczerą postacią, wielokrotnie udowadniając przed kamerami, że mówi dokładnie to, co myśli. Osobowość Piotra Żyły ma jednak również mroczną stronę, o czym w dokumencie "Skoczkowie" na platformie "Prime Video" opowiadał m.in. Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego wprost przyznał, że praca z Żyłą jest sporym wyzwaniem dla trenerów reprezentacji Polski, a przy okazji postanowił również ocenić samego zawodnika i nie krył się ze swoją opinią.

- On zdecydowanie powinien być wyżej, niż jest... Jeśli tylko i wyłącznie byłby w stanie pewne rzeczy opanować, ale również i od pewnych się powstrzymać - wyznał z dość tajemniczym uśmiechem Adam Małysz opisując Żyłę.

Kilka słów na temat swojego kolegi z kadry wypowiedział również Kamil Stoch. Skoczek z Zębu jasno dał do zrozumienia, że obraz Piotra Żyły widziany tylko w telewizji oraz podczas wywiadów, to zaledwie ułamek osobowości skoczka.

- Piotrek ma trochę dwie twarze. Jedną, którą ma w grupie i też taką drugą twarz, którą pokazuje na zewnątrz - wyznał o swoim koledze z kadry Stoch.

Na temat sposobu bycia polskiego skoczka wypowiedziała się również jego mama, Ewa Żyła. W odcinku poświęconym "Wiewiórowi" przyznała ona, że na początku przywiązywała dużą wagę do tego, co podczas wywiadów mówił jej syn, co często skutkowało telefonami od innych członków rodziny. Z czasem doszła ona jednak do wniosku, że Piotr jest dorosły i sam bierze odpowiedzialność za treść swoich wywiadów.