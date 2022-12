Słynna polska olimpijka zakończyła karierę. Justyna Kowalczyk reaguje na oświadczenie Magdaleny Gwizdoń!

Magdalena Gwizdoń ogłosiła w piątek, 9 grudnia smutną wiadomość. Biathlonistka po wielu latach startów w światowej elicie zdecydowała się zakończyć sportową karierę. Jak sama przyznała w mediach społecznościowych, pozbawiono ją szansy pożegnania się z kibicami. Chciała tego dokonać podczas ostatnich grudniowych zawodów. Z tego powodu, Magdalena Gwizdoń o swoich planach pożegnała się z fanami na Facebooku.

Magdalena Gwizdoń zakończyła karierę. Emocjonalny wpis na Facebooku

Polska olimpijka przyznała, że decyzja o końcu kariery nie była dla niej łatwa. Magdalena Gwizdoń wyznała, że przez 31 lat poświęciła się sportowi w 100 procentach. Nie brakuje jednak odrobiny żalu ze względu na to, że nie miała okazji ogłosić postanowienia podczas ostatnich w tym roku zawodów.

- No i to jest koniec. Koniec tej części mojego życia, którą poświęciłam dla sportu. 31 lat codziennych treningów, żelaznej dyscypliny, życia sportem i dla sportu. Podjęcie decyzji o zakończeniu mojej kariery nie było łatwe. Przyznaję, że wręcz niezwykle dla mnie trudne. Tak jednak jest kiedy kocha się to co się robi… Miałam nadzieję pożegnać się z moimi Kibicami na ostatnich grudniowych zawodach. Niestety pozbawiono mnie takiej możliwości. Nie dyskutuję z tym. Bo cóż można powiedzieć? Korzystając jednak z możliwości jakie dają media społecznościowe, chciałam gorąco podziękować wybranym Trenerom, którzy mnie prowadzili przez te lata - napisała Gwizdoń na Facebooku.

Justyna Kowalczyk reaguje na koniec kariery Magdaleny Gwizdoń

Justyna Kowalczyk podziękowała za lata sportowej kariery za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Jesteś wielowątkowym rozdziałem historii polskiego biathlonu! Byłaś dla mnie ogromną inspiracją! Byłam daleko na liście z wynikami, a tymczasem Ty je otwierałaś! To było coś niesamowitego! Dzięki Tobie uwierzyłam, że dziewczyna z Polski też może szybko na nartach! - napisała na Facebooku.

