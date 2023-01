Stefan Horngacher rozwścieczył kibiców. Trener Niemców kroczy ku upadkowi, niechęć narasta

Za skoczkami pierwsza ważna impreza sezonu. Turniej Czterech Skoczni od lat jest upragnionym skalpem, którego Niemcy nie mogą zdobyć. Po raz ostatni świętowali sukces we współorganizowanej imprezie w 2002 r., gdy Sven Hannawald jako pierwszy w historii zdobył Wielkiego Szlema. Od tamtej pory żaden ze znakomitych niemieckich skoczków nie sięgnął po Złotego Orła. Przed zakończoną w piątek 71. edycją TCS nie dawano podopiecznym Stefana Horngachera większych szans, ale sam Austriak zapowiadał, że nigdy nie jechał na inaugurację do Oberstdorfu z silniejszą drużyną - mimo że np. dwukrotnie doprowadził do triumfu Kamila Stocha. Jego słowa szybko zostały zweryfikowane, a w czołowej "10" klasyfikacji generalnej turnieju nie znalazł się żaden z Niemców! Najlepszy z nich, Andreas Wellinger, był dopiero jedenasty. To sprawiło, że nastroje w kraju naszych zachodnich sąsiadów są fatalne.

Stefan Horngacher rozwścieczył Niemców. Austriak kroczy ku upadkowi?

Damian Michałowski z TVN poinformował o wymownej rozmowie z niemieckim dziennikarzem po ostatnim konkursie TCS w Bischofshofen. "Wczoraj rozmawiałem z niemieckim dziennikarzem. Są wściekli na Horngachera. Boi się myśleć, co będzie na MŚ. Po sezonie ze sztabem wszystko się może zdarzyć" - poinformował polski reporter. Wydaje się, że jedynym ratunkiem dla Horngachera może być poprawa formy Niemców i dobre wyniki podczas zbliżających się mistrzostw świata w Planicy. Inaczej kibice mogą na stałe odwrócić się od skoków.

"Ta sytuacja źle wpływa na popularność dyscypliny. Coraz więcej osób bardziej zainteresowana jest biathlonem” - Michałowski zacytował opinię niemieckiego kolegi. Taki głos z dziennikarskiego środowiska pokazuje, jak bardzo narasta w Niemczech niechęć do Horngachera i jego podopiecznych. Jeśli dalej tak pójdzie, po sezonie może dojść do rewolucji. Austriakowi pozostaje coraz mniej czasu, by przywrócić do najwyższej formy Karla Geigera, Markusa Eisenbichlera czy też Andreasa Wellingera. Tak naprawdę jedynym promyczkiem nadziei podczas TCS były występy Philippa Raimunda, który zakończył noworoczną rywalizację na 13. miejscu. Poniżej zobaczysz, jak wygląda dziewczyna zwycięzcy TCS, Halvora Egnera Graneruda:

