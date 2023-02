Stefan Horngacher zadziwił przed MŚ. Niemcy mogą być w głębokim szoku, ryzykowna decyzja

Stefan Horngacher miał podjąć decyzję w sprawie mistrzostw świata w Planicy. Okazuje się, że trener kadry Niemiec, dla którego obecny sezon jest wyjatkowo nieudany, miał już ukształtować skład, który powalczy o dobre miejsca w trakcie zawodów w Słowenii i wiele wskazuje na to, że w drużynie zabraknie dwóch mistrzów świata! Takiej decyzji nie można było się spodziewać.

Obecny sezon jest dla Horngachera wyjątkowo nieudany. O ile niemieccy skoczkowie byli przed sezonem traktowani jako jedni z potentatów do wygrywania w Pucharze Świata, o tyle nie pokqzali się z dobrej strony. Mistrzostwa świata w Planicy mają być ostatnim momentem, w którym plan byłego szkoleniowca Polaków wobec Niemców wypali, to też według portalu "Skispringen.de", Hornagacher podjął już decyzję o kształcie drużyny. O ile szkoleniowiec mówił, że pewne miejsce w drużynie na pewno mają Wellinger, Geiger, Markus Eisenbichler oraz Philipp Raimund, o tyle nie wiadomo było, kto będzie piątym skoczkiem. Okazuje się, że rola ta przypadnie w udziale Constantina Schmida. Znaczy to tyle, że Horngacher postanowił podziękować za udział w zawodach dwóch mistrzom świata - Piusowi Paschke i Stephanowi Leyhe.