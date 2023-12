Świetnie! Dawid Kubacki odrodził się w Klingenthal, bo zmienił koncepcję. „Chciało lecieć!”

Szczególnie zadowolony był Kubacki, który jeszcze tydzień temu, podobnie jak odsunięty chwilowo od kadry dla spokojnego potrenowania Kamil Stoch, był zdezorientowany tym, jak wyglądały jego skoki. Mówił o zbyt dużym mieszaniu w technice i że to nie jest potrzebne. Wygląda jednak na to, że Kubacki wychodzi na prostą. Jego wypowiedź po piątkowych kwalifikacjach w Klingenthal była pełna optymizmu. Widać, że Dawid zdecydowanie odżył.

Była energia i równowaga

Wydało się, co dzieje się w domu Piotra Żyły pod jego nieobecność

– Dzisiaj skoki były na zupełnie innym poziomie – przyznał w wypowiedzi dla Eurosportu Kubacki. – Od pierwszego na treningu całkiem przyzwoicie to działało. Chciało lecieć i równowaga jest przywrócona. Została zmieniona koncepcja, to, co robiłem w Lillehammer nie sprawdzało się, nie działało, nie mogłem sobie z tym poradzić. Może miałem świeższe nogi, no i w klacie mnie trochę mniej łupie. Była energia z progu, to chce lecieć, była rotacja. To dobra baza, ale jest nad czym pracować. Jest to jednak solidny krok naprzód. Mam nadzieję, że to zaczęło działać tutaj, a później się rozpędzi – dodał na koniec Kubacki, który w piątek skoczył 137,5 m, uzyskując 122,7 pkt.

𝐖𝐬𝐳𝐲𝐬𝐜𝐲 𝐬𝐤𝐨𝐜𝐳𝐤𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐳 𝐚𝐰𝐚𝐧𝐬𝐞𝐦 𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐨𝐭𝐧𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 𝐰 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐭𝐡𝐚𝐥 🇩🇪Poniżej wyniki:5️⃣ Dawid Kubacki (137.5m)1️⃣4️⃣ Piotr Żyła (129m)2️⃣6️⃣ Paweł Wąsek (122.5m)3️⃣1️⃣ Andrzej Stękała (121m)3️⃣7️⃣ Maciej Kot (117m) pic.twitter.com/jM50eJTae1— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 8, 2023

Żyła otrzymał notę 109,6 pkt po skoku na 129 m. Wąsek uzyskał 122,5 m i 98,6 pkt, Stękała - 121 m i 94,5 pkt, a Kot - 117 m i 88,6 pkt. Kot i Stękała w Klingenthal zastąpili Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła, którzy spisywali się poniżej oczekiwań na początku sezonu.

Szok! Rosjanie i Białorusini mogą startować w igrzyskach w Paryżu 2024. Mamy reakcję Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Zwycięzcą kwalifikacji został Kobayashi, który z 11. belki skoczył 145,5 m, uzyskując 137,9 pkt. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. Lider Pucharu Świata startujący z 10. platformy startowej wylądował na 138. metrze i stracił do Japończyka 3,5 pkt. Sobotni konkurs na dużej skoczni w Klingenthal rozpocznie się o 16.