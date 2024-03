i Autor: Facebook / Mico Ahonen Mico Ahonen

mocno się poturbował

Syn wielkiego rywala Adama Małysza trafił do szpitala! Pokazał, co mu się stało, boli od samego patrzenia

Jacek Ogiński 14:36

Sezon 2023/24 w Pucharze Świata w skokach narciarskich właśnie się zakończył. Dla Polaków nie był on bardzo udany, ale dla niektórych był on przełomowy. Jedną z takich osób jest z pewnością Mico Ahonen, syn legendarnego Janne Ahonena, który zadebiutował w Pucharze Świata właśnie w minionym sezonie. Niestety, koniec sezonu był dla niego bardzo bolesny – Mico Ahonen uległ wypadkowi i trafił do szpitala.