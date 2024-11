Robert Lewandowski szalał w Barcelonie. Szkoda, że bolały go plecy i nie przyjechał na kadrę? Jan Tomaszewski komentuje [NA ŻYWO]

Dariusz Szpakowski o końcu kariery. To jedyne, co jest teraz dla niego najważniejsze! Przyznał to wprost

Jan Tomaszewski komentuje: Lewandowski szalał w Barcelonie. Szkoda, że nie przyjechał na kadrę?

Robert Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski na listopadowe mecze w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzyli się z Portugalią i Szkocją. Oba spotkania zakończyły się porażkami podopiecznych Michała Probierza i spadkiem z Dywizji A Ligi Narodów. Lewandowski wrócił do gry po problemach z plecami po ostatnim meczu w barwach „Dumy Katalonii”.

Snajper wrócił do gry w sobotnim meczu Celta Vigo – Barcelona i znowu trafił do bramki. To już piętnaste trafienie polskiego napastnika w tym sezonie La Liga. Lewandowski błyszczy formą. Czy to źle, że nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski na listopadowe mecze Ligi Narodów? Na żywo w specjalnym wydaniu programu "Futbologia Przemka Ofiary" skomentuje to ekspert "Super Expressu" Jan Tomaszewski.

